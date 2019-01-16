Российская компания представила умные часы Aimoto Senior

Российская компания Aimoto | Кнопка Жизни представила на ежегодной международной выставке потребительской электроники и технологий CES в Лас-Вегасе, США, новинку – умные часы «Aimoto Senior» для старшего поколения и рассказала о сотрудничестве с компанией Яндекс и интеграции голосового помощника «Алиса» в свои решения.

Одна из ключевых функций устройства — кнопка «SOS», которая передаёт сигнал на пульт диспетчерской. Компания создала специальный центр помощи, который работает в режиме 24/7 и обрабатывает сигналы тревожной кнопки с устройств абонентов по всей России. Специально обученные опытные диспетчеры определяют причину вызова и оперативно направляют необходимую помощь к месту поступления сигнала: полицию, МЧС, скорую и другие службы, а также оповещают родственников или доверенных лиц, указанных при активации услуги.

Представители Aimoto анонсировали запуск новой опции в рамках своего проекта — коллаборацию с голосовым помощником «Алиса», разработанным компанией Яндекс. Теперь владельцам устройств Aimoto для контроля за своими близкими и связи с ними помимо мобильного приложения можно использовать и голосовое управление.Новая функция упрощает и без того понятный интерфейс программы до одной фразы. Для «Алисы» был разработан специальный навык «Кнопка Жизни» и теперь она будет выполнять ряд полезных и важных голосовых команд. Сегодня абонентам доступны три основные функции: определение местоположения человека с часами, возможность отправки простого SMS-сообщения на устройство Aimoto, а также поиск часов, если они вдруг пропали из вида. Например, для того чтобы определить местоположение пожилого человека с часами, нужно просто задать Алисе вопрос: - «Алиса, где бабушка?». И «Алиса» озвучит адрес. Компания планирует расширить возможности «Алисы» для устройств Aimoto. Дополнительные голосовые команды для управления как устройствами как для детей, так и для пожилых, сейчас находятся в разработке и в скором времени будут анонсированы.