Российские Huawei P30 скоро получат EMUI 11

Компания Huawei объявила график обновление российских смартфонов до фирменной прошивки EMUI 11, которую уже получили смартфоны серий Huawei P40, Huawei Mate 40 и Huawei Mate 30. Итак, Huawei P30 и P30 Pro начнут получать апдейт уже 22 февраля, Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS и Huawei Nova 5T – 16 марта. Обновление привносит не только нововведения EMUI 11, вроде улучшенного пользовательского интерфейса, режима Multi-Screen Collaboration или переработанного режима Always-on-display, но и свежий патч безопасности.

Напомним, что вполне актуальный по нынешним временем Huawei P30 оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR, топовым чипсетом Kirin 980, 32-Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3650 мАч с 22,5-ваттной быстрой зарядкой, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройной основной камерой с 40-Мп модулем с апертурой f/1.8, ультраширокоугольным на 16 Мп с апертурой f/2.2 и модулем телефото на 8 Мп с апертурой f/2.4 и 3-кратным оптическим зумом.
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