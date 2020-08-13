Российские Redmi Note 7 начали получать Android 10

Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии прошивки MIUI 11 на основе ОС Android 10 для российских пользователей популярного смартфона Redmi Note 7. Отметим, что новая версия оболочки MIUI 12 уже разрабатывается для смартфонов Redmi Note 7.

Напомним, что Redmi Note 7 оснащается 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, сдвоенной тыльной камерой с новым 48 Мп датчиком Samsung GM1 и 5 Мп вспомогательным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.