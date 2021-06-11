Российские Samsung Galaxy A30s обновили до Android 11

Компания Samsung выпустила обновление до Android 11 для российских пользователей смартфона Galaxy A30s. Прошивка под номером A307FNXXU2CUF2 привносит не только новую версию операционной системы и фирменной оболочки One UI 3.1, но и майский патч безопасности Android.

Напомним, что Samsung Galaxy A30s характеризуется платформой Exynos 7904, 6,4-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+, подэкранным дактилоскопом, тройной основной камерой с модулями на 25 Мп, 8 Мп и 5 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт. Размеры смартфона равны 158,5:74,7: 7,8 мм, масса – 166 г.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A30s
Honor работает над новым смартфоном с пр...
Qualcomm Snapdragon 888 - это топовый процессор для смартфонов, который используется в большинстве флагма...
Обзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH...
С умным домом от Xiaomi мы уже знакомились на примере нескольких моделей. Сегодня продолжая изучение акту...
Флагман Sony Xperia Pro вышел в Европе...
Компания Sony дала старт европейским продажам смартфона Xperia Pro, который был представлен около года на...
ASUS анонсировала мини-ПК PN51 на базе п...
ASUS PN51 - мини-ПК для домашнего и офисного пользования, сочетает в себе высокую производительность, моб...
G.Skill представила память DDR4 серии T...
G.Skill представила память серии Trident Z Royal Elite с новым дизайном. Кристаллический узор на алюминие...
Обзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический...
В центре внимания сегодня у нас электрический чайник Polaris PWK 1759CGL, одной из особенностей которого ...
В России представили OPPO Reno5 с быстро...
Компания OPPO объявляет о выходе в России новой серии смартфонов Reno5. Смартфоны обладают большим спектр...
Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные...
Среди дорогих TWS-наушниках существует большое количество моделей с прекрасным звуком, но громоздкими раз...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor