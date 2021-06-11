Российские Samsung Galaxy A30s обновили до Android 11

Компания Samsung выпустила обновление до Android 11 для российских пользователей смартфона Galaxy A30s. Прошивка под номером A307FNXXU2CUF2 привносит не только новую версию операционной системы и фирменной оболочки One UI 3.1, но и майский патч безопасности Android.

Напомним, что Samsung Galaxy A30s характеризуется платформой Exynos 7904, 6,4-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+, подэкранным дактилоскопом, тройной основной камерой с модулями на 25 Мп, 8 Мп и 5 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт. Размеры смартфона равны 158,5:74,7: 7,8 мм, масса – 166 г.