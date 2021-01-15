Российские Sony Xperia 5 и Xperia 1 получили Android 10

Компания Sony выпустила обновление на базе Android 11 для смартфонов Xperia 5 и Xperia 1, которые вышли еще в 2019 году. Изначально устройства работали под управлением Android 9 Pie, а в прошлом марте обновились до Android 10. Апдейт распространяется во многих странах, в том числе и в России. Недавно Sony обновила до Android 11 прошлогодний флагман Xperia 1 II.

Напомним, что Sony Xperia 5 оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9, разрешением Full HD+, поддержкой HDR и 10-битного отображения цвета, топовым чипсетом Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором емкостью 3140 мАч, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.