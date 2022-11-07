Российский релиз Realme 10 состоится 9 ноября

Компания Realme объявила о том, что первый смартфон из серии Realme 10 будет представлен на российском рынке уже 9 ноября в 14:00 по московскому времени.

По предварительным данным, Realme 10 получит 6,4-дюймововый AMOLED-экран с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и частотой опроса 360 Гц, восьмиядерную платформу MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 33-Вт быстрой зарядки, предустановленную ОС Android 12 с фирменной оболочкой realme UI 3.0, 3,5-мм гнездо для наушников, боковой дактилоскоп и корпус толщиной 7,95 мм.