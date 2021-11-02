Российский релиз Xiaomi 11T отложен до 8 ноября

Компания Xiaomi решила перенести российский релиз смартфонов Xiaomi 11T и 11T Pro. Изначально старт продаж планировался 5 ноября, но теперь он состоится 9 ноября. Причина переноса – ужесточение антиковидных мер. При этом Xiaomi обещает подарки всем, кто купит смартфоны с 9 ноября по 4 декабря. Речь идет о бесплатном ремонте в течение 2 лет, бесплатной замене дисплея в течение 6 месяцев или 1 года при покупке через сайт Xiaomi Mi.com.

Напомним, что Xiaomi 11T Pro оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, чипсетом Qualcomm Snapdragon 888, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп (теле и макро), тремя микрофонами, поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт с комплектным адаптером питания и АКБ ёмкостью 5000 мАч.