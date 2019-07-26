Российским потребителям представлен недорогой смартфон Philips S561

Компания Philips выпустила недорогой смартфон S561 с 5,45-дюймовым экраном и мощной батареей 4000 мА.ч. В основе устройства лежит 8-ядерный мобильный чипсет Spreadtrum SC9863A и 3 ГБ ОЗУ и встроенный флэш-носитель на 32 ГБ. Для увеличения объема еще на 128 ГБ можно воспользоваться дополнительной картой microSD. Фронтальная камера оснащена оптическим сенсором на 5 МП, а тыльной камеры представлена двумя датчиками изображения на 13 МП и 2 МП. Сканер отпечатков пальцев расположен на обратной стороне корпуса. В качестве ОС выступает 9-я версия ОС Android (Pie). Сообщается, что в рознице новинка появится уже в этом месяце по цене 8990 рублей.