Российскую версию Realme 9 Pro обновят до Android 14

Компания Realme опубликовала перечень российских версий смартфонов, которые будут обновлены до Android 14. Итак, модели Realme 10 Pro 5G, 11 Pro 5G, 11 Pro+ 5G, 12 Pro 5G и 12 Pro+ 5G получат апдейт в марте, Realme C55, Realme 9 5G, Realme 9 Pro и Realme 10 Pro+ 5G в апреле, Realme 11 и Realme 9 Pro в мае, Realme C53 и Realme GT 5G в июне, Realme 10, Realme 9 4G и Realme C51 в июле, а Realme Note 50 в августе. Производитель отмечает, что сроки обновления ориентировочные, а потому еще могу быть скорректированы. Ранее получить апдейт должны были такие модели, как Realme GT 2 Pro, Realme GT3 240W, Realme GT NEO 3T и Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition.

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