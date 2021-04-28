Россия оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов

Россия, по всей видимости, оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов за якобы злоупотребление доминирующим положением своего магазина мобильных приложений на рынке. Это еще один случай, когда бренд столкнулся с обвинениями из-за своего магазина приложений. Согласно отчету MoneyControl, ранее на этой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что распространение приложений гигантом из Купертино через операционную систему iOS дало его собственным продуктам более высокое конкурентное преимущество. Apple ответила на эти обвинения и заявила, что «уважительно не согласна» с постановлением ФАС, и заявила, что подаст апелляцию. В последние месяцы западные технологические гиганты стали объектом пристального внимания в регионе, и Twitter также столкнулся с давлением из-за того, что не смог удалить определенный контент в Интернете.