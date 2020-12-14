Royole FlexPai 2 5G с 12 ГБ + 512 ГБ памяти доступна для покупки

FlexPai 2 запущен в качестве второго складного смартфона от китайского производителя Royole в Китае.

После запуска смартфон был доступен только в одном модификации с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Сейчас же компания объявила, что теперь Royole FlexPai 2 5G можно купить в конфигурации 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ. Эта версия имеет цену 1694 доллара США и доступна для покупки в официальных магазинах Royole на Tmall и Jingdong.

FlexPai 2 - более доступный складной смартфон по сравнению со смартфоном Galaxy Z Fold 2. Он оснащен 7,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920 x 1440 пикселей. За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 865 и питается от аккумулятора ёмкостью 4450mAh с поддержкой 18W быстрой зарядки. На планшете четыре камеры: основная камера на 64 МП, сверхширокоугольная на 16 МП, телеобъектив на 8 МП с 3-кратным оптическим зумом и 32 МП для портретных изображений.

FlexPai 2 работает под управлением WaterOS 2.0 на базе Android 10. Он также имеет поддержку двух SIM-карт, 5G, стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и Bluetooth 5.1. Доступен в цветах Sunrise Gold, Midnight Black и Cosmic Grey.
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