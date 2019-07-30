Royole FlexPai и его функции

В конструкции корпуса используются металл и стекло, но задняя крышка выполнена из пластика, из-за чего она легко царапается. Кроме того, изгиб между двумя половинами прикрыт прорезиненным материалом, который не внушает особого доверия. Зато сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой грани, работает быстро и точно даже с большим количеством сильных царапин.Экран Royole FlexPai сгибается пополам, поэтому вместо традиционного закалённого стекла, как в классических смартфонах, он прикрыт гибким пластиком. Такой материал достаточно мягкий — поцарапать его не составляет труда. На покрытии остаются небольшие вмятины от инструмента со вторым уровнем твердости, тогда как от «тройки» уже появляется царапины. Для сравнения, закаленное стекло начинает царапаться на шестом уровне. Кроме того, защитная пленка плавится под воздействием огня, а пиксели дисплея выгорают и не восстанавливаются.О стоимости новой модели пока неизвестно.