Розовый Google Pixel 9 показали на рендере

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал рендеры флагманских смартфонов Google Pixel 9 и Pixel 9 Pro XL, которые будут представлены в следующем месяце. Базовая модель запечатлена в расцветке Pink, а старшая – в Porcelain. Отметим также горизонтально ориентированные сдвоенную и тройную основную камеры.

Pixel 9 приписывают наличие 6,1-дюймового OLED-экрана с разрешением 2400:1080 точек и частотой обновления 120 Гц, а Pixel 9 Pro XL – 6,7-дюймового LTPO OLED-дисплея с разрешением 2992:1344 точки и той же кадровой частотой. Оба смартфона будут основаны на фирменном процессоре Tensor четвертого поколения.