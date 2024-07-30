С часов Samsung Galaxy Watch Ultra отслаивается краска

Недавно компания Samsung сняла с продажи наушники Galaxy Buds 3 Pro, а сейчас стало известно о проблемах с качеством уже у смарт-часов Galaxy Watch Ultra. Пользователь форума Reddit сообщает, что с его устройства уже в первые дни после покупки начала отслаиваться краска. Автор претензии утверждает, что он не ходил в часах в спортзал и обращался с ними крайне аккуратно. После обращения пользователя в техподдержку Samsung ему предложили замену устройства.

Напомним, что оцененные в 700 евро Galaxy Watch Ultra оснащаются 47-мм титановым корпусом, 1,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 480:480 пикселей, яркостью до 3000 кд/м2 и сапфировым стеклом, 4-нанометровой однокристальной системой Exynos W1000, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 590 мАч, поддержкой беспроводной зарядки WPC, защитой от воды и пыли (IP68), прочностью по стандарту MIL-STD-810H, водонепроницаемостью до 10 ATM, оптическим датчиком биосигнала, электрическим датчиком ритма сердца и анализа биоэлектрического импеданса и датчиком температуры.