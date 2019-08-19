С каким ценником приедет в Европу Xiaomi Mi 9T Pro

2019-08-19, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Mi 9T Pro ; [15]
В ближайшие дни должен наконец выйти смартфон Xiaomi Mi 9T Pro — двойник китайского Redmi K20 Pro, только для европейского рынка. И он уже появился в ассортименте одной из онлайновых торговых площадок.

Цены на Xiaomi Mi 9T Pro

Версия с 64 ГБ хранилища будет у нас стоить 429 евро. Версия со 128 ГБ памяти чуть дороже — 449 евро. Зато на выбор будут такие же расцветки, как у Redmi K20 Pro. Их четыре: белая, синяя, красная и черная.

Xiaomi Mi 9T Pro должен получить такие же характеристики, как и у Redmi K20 Pro: 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, выдвижная фронтальная камера, тройная основная и аккумулятор на 4000 мАч.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 9T Pro
Смартфон Redmi Note 8 показали на фото...
Смартфон Redmi Note 8 показали на фотоВ сети появились живые фото ожидаемого смартфона Redmi Note 8, который на этот раз был запечатлен в гради...
США отложили санкции против Huawei еще н...
США отложили санкции против Huawei еще нСегодня, 19 августа, истек льготный период, которые власти США дали американским компаниям после внесения...
Разработчики гонки Assetto Corsa Competi...
Разработчики гонки Assetto Corsa CompetiС момента выпуска графических карт Nvidia 20XX в конце прошлого года многие разработчики пытаются внедри...
Thermaltake представила игровую мышь Lev...
Thermaltake представила игровую мышь LevThermaltake выпускают свою первую в мире игровую мышь Level 20. RGB Level 20 - это высокопр...
Minecraft получит RTX-трассировку лучей...
Minecraft получит RTX-трассировку лучейНа прошлой неделе Mojang объявил, что отменяет пакет Super Duper Graphics Pack для Minecraft. И одним из ...
Три новых термоинтерфейса от Cooler Mast...
Три новых термоинтерфейса от Cooler MastБольшинство термоинтерфейсов продается в шприцах с круглым соплом. И если вы предпочитаете размазывать те...
Hisense U9e: телевизор с технологией Dua...
Hisense U9e: телевизор с технологией DuaКомпания Hisense анонсировала телевизоры серии U9e: утверждается, что это первые в мире панели, выполненн...
Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro будет стоить 4...
Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro будет стоить 4На одной из торговых площадок появились европейские цены на смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, который уже продае...


Обзор Patriot Burst 960 ГБ (PBU960GS25SSDR). Лучший SSD для ноутбука и ПК?Обзор Patriot Burst 960 ГБ (PBU960GS25SSDR). Лучший SSD для ноутбука и ПК?
Обзор TOTOLINK A3002RU. Недорогой двухдиапазонный роутерОбзор TOTOLINK A3002RU. Недорогой двухдиапазонный роутер
Обзор Verbatim 53023. Внешний жесткий диск Verbatim Store 'n' Go USB 3.0 1TBОбзор Verbatim 53023. Внешний жесткий диск Verbatim Store 'n' Go USB 3.0 1TB
Тест Hisense AMW4-36U4SAC. Обзор мульти сплит-сиcтемы Hisense FREE Match DC InverterТест Hisense AMW4-36U4SAC. Обзор мульти сплит-сиcтемы Hisense FREE Match DC Inverter
Обзор плюсов и минусов Huawei Y5 (2019) 32 GB. Стильный бюджетник с кожаным задникомОбзор плюсов и минусов Huawei Y5 (2019) 32 GB. Стильный бюджетник с кожаным задником
Предварительный обзор Dell S3220DGF. Изо...
Предварительный обзор Dell S3220DGF. ИзоСегодня компания Dell анонсировала новый игровой монитор, который идеально впишется в любой дизайн интерь...
Предварительный обзор Logitech MK470 Sli...
Предварительный обзор Logitech MK470 SliОфициально анонсирована новая беспроводная клавиатура под названием Logitech MK470 Slim Wireless Combo, к...
Обзор Smartphone Tycoon 2. Строим свой с...
Обзор Smartphone Tycoon 2. Строим свой сСовременные мобильные игры друг о друга практически не отличаются. Все дело в том, что все интересные иде...
Предварительный обзор Logitech G915 Ligh...
Предварительный обзор Logitech G915 LighСовременные клавиатуры перестали быть просто устройствами ввода — большая часть геймеров покупают перифер...
Обзор Outpost Zero. Выживалка в космосе...
Обзор Outpost Zero. Выживалка в космосеДавненько на обзоре не было игр про космос и выживание на безлюдных планетах. Сегодня эту ситуацию мы исп...
Обзор Mirador. Неплохая RPG...
Обзор Mirador. Неплохая RPGИногда мне на глаза попадаются очень странные игры, которые вроде как интересные, а вроде как обладают це...
Предварительный обзор HTC Wildfire X. До...
Предварительный обзор HTC Wildfire X. ДоСегодня компания HTC официально представила свой новый смартфон, однако это оказалась не флагманская моде...
Обзор Streets of Rogue. Пиксели заказыва...
Обзор Streets of Rogue. Пиксели заказываСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выделяется на фоне остальных своей графикой, п...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotКак и ожидалось, компания Samsung официально представила свой новый флагманский смартфон, который оказалс...
Обзор Apsulov: End of Gods. Шикарно...
Обзор Apsulov: End of Gods. ШикарноСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выстроена в жанре хоррора, но при этом обладае...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10Компания Samsung довольно неплохо зарекомендовала себя на рынке доступных смартфонов и теперь весьма акти...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor