С каким ценником приедет в Европу Xiaomi Mi 9T Pro

В ближайшие дни должен наконец выйти смартфон Xiaomi Mi 9T Pro — двойник китайского Redmi K20 Pro, только для европейского рынка. И он уже появился в ассортименте одной из онлайновых торговых площадок.

Цены на Xiaomi Mi 9T Pro

Версия с 64 ГБ хранилища будет у нас стоить 429 евро. Версия со 128 ГБ памяти чуть дороже — 449 евро. Зато на выбор будут такие же расцветки, как у Redmi K20 Pro. Их четыре: белая, синяя, красная и черная.

Xiaomi Mi 9T Pro должен получить такие же характеристики, как и у Redmi K20 Pro: 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, выдвижная фронтальная камера, тройная основная и аккумулятор на 4000 мАч.