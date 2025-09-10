Съёмная батарея для iPhone Air не подходит других iPhone

Apple представила новый внешний аккумулятор MagSafe, созданный специально для iPhone Air, и он отличается более вытянутой и узкой формой по сравнению с прежней версией, что идеально сочетается с габаритами сверхтонкой модели iPhone 17 Air. Однако владельцы iPhone 17 и iPhone 17 Pro будут разочарованы — аксессуар не совместим с этими смартфонами, хотя многие ожидали универсальной поддержки всей линейки. Стоимость MagSafe Battery Pack составляет 99 долларов и его конструкция изначально рассчитана только на iPhone Air. На других моделях он попросту не сможет правильно зафиксироваться, что стало резким отходом от прежней политики Apple. Ранее MagSafe-батареи легко крепились к разным поколениям iPhone, позволяя без проблем продлевать время автономной работы.

Теперь компания явно меняет курс. В приоритете — тонкий корпус и премиальный дизайн, а не совместимость между устройствами. Для владельцев iPhone 17 и iPhone 17 Pro остаются лишь сторонние варианты MagSafe, но они не смогут обеспечить того уровня интеграции и удобства, которым всегда славились фирменные аксессуары Apple. Соответственно, пользователям стоит внимательнее проверять, подходит ли выбранный аксессуар для их модели iPhone. Но для владельцев iPhone 17 Air новый MagSafe станет отличным решением в дороге, так как встроенная батарея явно не рассчитана на длительное время автономной работы. Смартфон создавали с прицелом на ультратонкий корпус — это его главная фишка на данный момент.