SAPPHIRE представила новую линейку модулей жидконого охлаждения SAPPHIRE NITRO+ S360-A и S240-A

SAPPHIRE Technology представила новую линейку модулей жидконого охлаждения SAPPHIRE NITRO+ S360-A и S240-A. Гибридные лопасти вентиляторов SAPPHIRE NITRO+ в сочетании с помпой Asetek 7-го поколения и высококачественными трубками подачи охлаждающей жидкости из СКЭП-каучука, защищенными сетчатыми нейлоновыми рукавами, гарантируют высокую тепловую эффективность и долгий срок службы. Новая линейка AIO-модулей охлаждения ЦП SAPPHIRE NITRO+ с уникальным дизайном крышки помпы в форме паука и красочными вставками ARGB-подсветки, настраиваемыми с помощью третьих устройств, станет неотъемлемой частью любого ПК.

Вентиляторы радиатора модулей охлаждения ЦП SAPPHIRE NITRO+ AIO оснащены инновационными лопастями NITRO+ специальной формы. Традиционные осевые вентиляторы работают тихо, но создают недостаточный напор воздуха для обдува компонентов. Нагнетательный вентилятор создает большее давление воздуха, но шумит на высоких оборотах. Гибридная конструкция вентилятора NITRO+ сочетает сильные стороны обоих типов вентиляторов, повышая давление подачи воздуха по сравнению с осевым вентилятором при сохранении характерного для него низкого уровня шума. Во время испытаний было отмечено снижение температуры на 4°C и уровня шума на 5 дБА по сравнению с вентиляторами конкурентов.

При работе с небольшой нагрузкой на ЦП обороты помпы и вентиляторов снижаются. Пользователи могут индивидуально настроить скорости работы помпы и обороты вентилятора для обеспечения более тихой работы, это, кроме прочего, позволит продлить срок службы помпы и вентиляторов.

И помпа, и вентиляторы радиатора модулей оснащены ARGB-светодиодной подсветкой, управляемой и настраиваемой через материнскую плату. При включении AIO-модуля охлаждения SAPPHIRE NITRO+ загорается ARGB-подсветка рамки крышки помпы в форме паука с узнаваемым логотипом NITRO+. Проходной разъем ARGB-подсветки позволяет пользователю подключить дополнительное ARGB-устройство для дальнейшего расширения и настройки вида своего игрового ПК в соответствии с выбранной им эстетикой.

Данная линейка AIO-модулей жидкостного охлаждения SAPPHIRE NITRO+ способна работать с процессорами AMD и Intel высокого класса. Повышенная эффективность охлаждения в сочетании с низким уровнем шума гарантирует более высокие результаты по сравнению с традиционными системами воздушного охлаждения. Полная совместимость с широким ассортиментом процессоров: поддерживаются все продукты AMD AM4, а также продукты INTEL LGA 115X / 1200 / 20XX и 1700. Модули AIO охлаждения ЦП SAPPHIRE NITRO+ S360-A и SAPPHIRE NITRO+ S240-A уже поступили в продажу и будут доступны в избранных интернет-магазинах SAPPHIRE и у розничных продавцов по всему миру.
Комментарии и отзывы SAPPHIRE NITRO+ S360-A
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