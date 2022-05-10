SAPPHIRE выпустила серию видеокарт Radeon RX 6x50 XT

SAPPHIRE Technology представляет новейшие графические карты серии TOXIC, NITRO+ и PULSE Radeon RX 6000 с новыми инновационными конструкциями системы охлаждения и замечательной производительностью при разгоне, чтобы вывести игры на новый уровень. Серия оснащена новыми инженерными функциями, обеспечивающими высокое качество компонентов, а также известную надежность и долговечность SAPPHIRE.

Видеокарта NITRO+ AMD Radeon RX 6950 XT PURE представляет собой кулер толщиной 3,5 слота, созданный из высококачественных компонентов и выполненный в ультрасовременном спортивном белом цвете. Видеокарта NITRO+ AMD Radeon RX 6950 XT PURE привлекает внимание 5120 потоковыми процессорами с эффективной тактовой частотой памяти 18 Гбит/с, работающей с двумя настройками тактовой частоты по умолчанию; OC BIOS Boost Clock до 2435 МГц и Game Clock до 2226 МГц. Этот вторичный BIOS настроен на максимальную настройку TGP для оптимизации производительности. Видеокарта NITRO+ AMD Radeon RX 6950 XT PURE оснащена четырьмя выходными портами, включая 1x HDMI 2.1 VRR и FRL и 3x Display Port 1.4 с выходами DSC для поддержки новейших мониторов на рынке. Для поддержки трассировки лучей в играх он поставляется с 80 ускорителями лучей. Графическая карта NITRO+ AMD Radeon RX 6950 XT разработана с двумя настройками тактовой частоты по умолчанию: эффективной тактовой частотой памяти 18 Гбит/с; Boost Clock до 2324 МГц и Game Clock до 2116 МГц. Плата High TG Copper работает одновременно с конструкцией V-образных ребер для охлаждения графического процессора и конструкцией волнистых ребер, чтобы сохранить механическую стабильность печатной платы во время работы и создать поток воздуха для рассеивания тепла при низком уровне шума. Гибридная конструкция лопастей вентилятора сочетает в себе традиционный осевой вентилятор и нагнетательный вентилятор для бесшумного создания сильного нисходящего давления воздуха для отвода тепла от графического процессора. Это вентиляторы ARGB с двумя шарикоподшипниками, обеспечивающие более длительный и тихий срок службы, и могут освещаться с помощью программного обеспечения SAPPHIRE TriXX или обходного разъема ARGB, чтобы соответствовать личному стилю боевой станции каждого игрока.
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