SENSEIT W289 — самый бюджетный смартфон с беспроводной зарядкой в официальной рознице

Компания SENSEIT представила новый смартфон – SENSEIT W289, который является обновлённой версией модели T189. Новинка получила увеличенную память 2/16 Gb и аккумулятор на 2800 мАч. А главной изюминкой модели стала поддержка беспроводной зарядки.В комплекте со смартфоном поставляется фирменная беспроводная зарядная станция SENSEIT Wi. Время полного заряда аккумулятора составит менее 3х часов.

Помимо удобной опции беспроводной зарядки, новый SENSEIT w289 имеет ряд других преимуществ:

Современный технологичный экран.

Теперь заряжать смартфон стало намного проще - просто положите телефон на зарядную станцию SENSEIT Wi, и зарядка начнётся автоматически.Уникальный HD экран смартфона W289 порадует пользователя яркими цветами и чётким изображением. За счёт соотношения сторон 18:9 смартфон удобно держать одной рукой. Отсутствие боковых граней и плавный изгиб 2.5D делают дизайн смартфона современным и стильным.

Ёмкий аккумулятор на 2700mAh.

Датчик отпечатков пальцев.

Мощный аккумулятор позволит пользоваться смартфоном весь день без подзарядки.На задней панели расположен сверхбыстрый сканер отпечатков пальцев, который призван облегчить разблокировку телефона и надёжно защитить ваши данные.

2 SIM Карты

Интернет на скорости 4G/LTE

Мощная начинка.

Android 7.0

SENSEIT W289 работает с двумя SIM картами - это позволит вам всегда оставаться на связи в деловых поездках и на отдыхе.За счёт поддержки работы в сетях 4G/LTE сёрфинг в Интернете и просмотр роликов на Youtube стали ещё быстрее.4х ядерный процессор и 2 Гб оперативной памяти обеспечат комфортное пользование современными приложениями и играми.Современная операционная система Android Nougat порадует пользователей плавностью работы интерфейса, режимами работы в нескольких окнах, а также улучшенными характеристиками энергопотребления.