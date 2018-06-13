SENSEIT W289 — самый бюджетный смартфон с беспроводной зарядкой в официальной рознице

Компания SENSEIT представила новый смартфон – SENSEIT W289, который является обновлённой версией модели T189. Новинка получила увеличенную память 2/16 Gb и аккумулятор на 2800 мАч. А главной изюминкой модели стала поддержка беспроводной зарядки.
В комплекте со смартфоном поставляется фирменная беспроводная зарядная станция SENSEIT Wi. Время полного заряда аккумулятора составит менее 3х часов.
В комплекте со смартфоном поставляется фирменная беспроводная зарядная станция SENSEIT Wi. Время полного заряда аккумулятора составит менее 3х часов.
Теперь заряжать смартфон стало намного проще - просто положите телефон на зарядную станцию SENSEIT Wi, и зарядка начнётся автоматически.
Помимо удобной опции беспроводной зарядки, новый SENSEIT w289 имеет ряд других преимуществ:
Современный технологичный экран.Уникальный HD экран смартфона W289 порадует пользователя яркими цветами и чётким изображением. За счёт соотношения сторон 18:9 смартфон удобно держать одной рукой. Отсутствие боковых граней и плавный изгиб 2.5D делают дизайн смартфона современным и стильным.
Ёмкий аккумулятор на 2700mAh.Мощный аккумулятор позволит пользоваться смартфоном весь день без подзарядки.
Датчик отпечатков пальцев.На задней панели расположен сверхбыстрый сканер отпечатков пальцев, который призван облегчить разблокировку телефона и надёжно защитить ваши данные.