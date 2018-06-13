SENSEIT W289 — самый бюджетный смартфон с беспроводной зарядкой в официальной рознице

2018-06-13, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - SENSEIT W289; [63]
Компания SENSEIT представила новый смартфон – SENSEIT W289, который является обновлённой версией модели T189. Новинка получила увеличенную память 2/16 Gb и аккумулятор на 2800 мАч. А главной изюминкой модели стала поддержка беспроводной зарядки.
В комплекте со смартфоном поставляется фирменная беспроводная зарядная станция SENSEIT Wi. Время полного заряда аккумулятора составит менее 3х часов.

Теперь заряжать смартфон стало намного проще - просто положите телефон на зарядную станцию SENSEIT Wi, и зарядка начнётся автоматически.

Помимо удобной опции беспроводной зарядки, новый SENSEIT w289 имеет ряд других преимуществ:

Современный технологичный экран.

Уникальный HD экран смартфона W289 порадует пользователя яркими цветами и чётким изображением. За счёт соотношения сторон 18:9 смартфон удобно держать одной рукой. Отсутствие боковых граней и плавный изгиб 2.5D делают дизайн смартфона современным и стильным.

Ёмкий аккумулятор на 2700mAh.

Мощный аккумулятор позволит пользоваться смартфоном весь день без подзарядки.

Датчик отпечатков пальцев.

На задней панели расположен сверхбыстрый сканер отпечатков пальцев, который призван облегчить разблокировку телефона и надёжно защитить ваши данные.

2 SIM Карты

SENSEIT W289 работает с двумя SIM картами - это позволит вам всегда оставаться на связи в деловых поездках и на отдыхе.

Интернет на скорости 4G/LTE

За счёт поддержки работы в сетях 4G/LTE сёрфинг в Интернете и просмотр роликов на Youtube стали ещё быстрее.

Мощная начинка.

4х ядерный процессор и 2 Гб оперативной памяти обеспечат комфортное пользование современными приложениями и играми.

Android 7.0

Современная операционная система Android Nougat порадует пользователей плавностью работы интерфейса, режимами работы в нескольких окнах, а также улучшенными характеристиками энергопотребления.

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