SHARP Z3 отдают со скидкой - предварительный обзор

2018-11-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - SHARP Z3; [74]
Большинство современных смартфонов стоят больших денег и недоступны потенциальным покупателям. Далеко не каждый может позволить себе флагман яблочной компании за 1000 долларов, а то и больше. Однако, все мы хотим пользоваться благами современного мира — интернетом, общением в социальных сетях и мессенджерах, играми и так далее. Вы удивитесь, но для большей части этих задач дорогой смартфон совершенно не нужен — вам достаточно приобрести качественный продукт начального класса. Например, нам очень понравился SHARP Z3, который сейчас еще и по скидке отдают. Отличный продукт с хорошим дисплеем и адекватной стоимостью. О возможностях новинки мы дальше еще поговорим, но в целом уже сейчас можно с уверенностью сказать, что возможностей устройства хватит большинству пользователей. Даже в игры на нем можно играть с большим удовольствием, не говоря уже о более казуальных задачах.

Подробнее об акции

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 652, который работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 1,8 гигагерц. Стоит отметить, что данная модель процессора отличается от флагманской только тактовой частотой, тогда как ядра у них одинаковые. То есть, производительность у этого процессора лишь немного ниже, хотя стоит он намного дешевле. Это важный пункт, который стоит держать в уме. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 4 гигабайта, которой для современного смартфона предостаточно. Встроенная же память представлена накопителем на 64 гигабайта, для хранения личного контента этого должно хватит с запасом. В принципе, это отличная начинка для среднего класса продукта, хотя стоимость у Z3 как у бюджетного смартфона. Это не может не радовать.

Дизайн корпуса

Внешний вид смартфона тоже порадовал — на фронтальной панели размещен дисплей с тонкими рамками и без вырезов. Под дисплеем расположена аппаратная клавиша Home овальной формы, она позволяет быстрее передвигаться по меню смартфона. Пластик на лицевой панели белый, это смотрится довольно привлекательно. На тыльной стороне у нас расположена камера со вспышкой, здесь нет системы из двух камер, плюс логотип компании. Очень просто и со вкусом — без лишних декоративных элементов, без ненужных вставок, панелей и вырезов. Такой дизайн нам очень понравился, особенно на фоне потенциальных конкурентов.

Особенности

Громадным преимуществом продукта можно смело назвать дисплей. При диагонали в 5,7 дюймов у него разрешение составляет 2560 на 1440 точек, то есть это полноценный 2К дисплей. На смартфоне с ценником начального уровня. Плотность пикселей очень высокая, нет проблем ни с чтением текстов, ни с просмотров видео, ни с играми. Это крутой дисплей для любых задач, которые вы решите поставить перед своим устройством. Помимо этого, смартфон порадовал сканером отпечатков пальцев, встроенным в клавишу Home, и возможностью устанавливать две сим-карты.

Итог

Теперь давайте поговорим о стоимости, которая многих повергнет в настоящий шок. За смартфон просят всего 159 долларов. Однако, сейчас действует акция, в ходе которой вы можете приобрести смартфон всего за 114 долларов. Напоминаю, у этого смартфона 2К дисплей, процессор среднего класса с высокой мощностью, 64 гигабайта встроенной памяти и привлекательный дизайн. И все это стоит чуть больше ста долларов. Для тех пользователей, которые хотят получить крутое устройства за минимальную сумму денег это прямо лучшее решение, особенно если делать упор на качество.

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