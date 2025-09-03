SK Hynix получила передовой станок для выпуска чипов памяти

Компания SK Hynix стала первым производителем в индустрии, интегрировавшим в свои мощности литографическое оборудование ASML High-NA EUV, оставив позади таких гигантов, как TSMC и Samsung. Южнокорейский производитель памяти, давно укрепивший позиции на рынке DRAM за счёт полного цикла решений и стратегического партнёрства с NVIDIA, установил систему в своём заводе M16 в Ичхоне. В официальном блоге компания подчеркнула, что этот шаг откроет путь к разработке передовых продуктов и укреплению технологического лидерства. Речь идёт о TWINSCAN EXE:5200B — первой установке High-NA EUV, готовой к серийному производству. Она позволяет создавать транзисторы в 1,7 раза меньше и достигать плотности в 2,9 раза выше, чем в существующих EUV-системах, за счёт увеличения числовой апертуры с 0,33 до 0,55 — это прирост на 40%.

Благодаря внедрению нового оборудования SK Hynix намерена упростить текущие EUV-процессы и ускорить разработку следующего поколения памяти, улучшив показатели производительности и себестоимости. Кроме того, компания планирует расширить присутствие в сегменте высокомаржинальной памяти и ещё сильнее закрепить лидерство на рынке. Ранее сообщалось, что SK Hynix активно движется к использованию шести EUV-слоёв в DRAM. Тогда аналитики отмечали, что именно High-NA EUV станет ключевым фактором для преодоления «слоевого порога». Теперь, когда компания получила доступ к передовым установкам ASML, ей ничего не мешает выпускать передовую память.
Xiaomi 15 Ultra выйдет в трех новых расцветках…
Компания Xiaomi объявила, что её флагманский камерофон Xiaomi 15 Ultra выйдет в трех новых лимитированных…
Телефон HMD 101 4G получил поддержку DeepSeek…
Компания HMD пополнила ассортимент недорогих кнопочных телефонов моделью HMD 101 4G, который получил одну…
Опубликованы рендеры смартфона POCO F7…
Профильный ресурс Android Treasure поделился качественными изображениями и подробностями о характеристика…
Официально: TECNO Pova Slim 5G готов к выходу …
Компания TECNO объявила, что 4 сентября в Индии будет представлен смартфон Pova Slim 5G. Сам производител…
Смартфон iQOO Z10R получит тонкий корпус …
Компания iQOO опубликовала качественные изображения и подробности о смартфоне iQOO Z10R, который будет пр…
Смартфон Vivo T4 Pro засветился в сети …
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Vivo T4 Pro, который еще не был предс…
Мощный смартфон Infinix GT 30 Pro вышел в России …
Компания Infinix выпустила в российскую продажу смартфон GT 30 Pro, который основан на производительном 4…
Смартфона Vivo Y400 5G засветился в сети …
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Vivo Y400 5G, который еще не был пред…
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor