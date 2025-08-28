SK Hynix выпустила прорывные чипы памяти

Производители памяти для смартфонов активно ищут способы создать более быстрые и энергоэффективные чипы, чтобы справляться с возросшей нагрузкой от ИИ и снизить проблемы перегрева и троттлинга. И сегодня компания SK Hynix, обогнавшая Samsung по технологическому уровню производства памяти, объявила о начале поставок новой мобильной DRAM с применением уникального для индустрии материала — Molding Compound, который должен решить проблему перегрева. По данным компании, теплопроводность новых микросхем выросла на 350%. Кроме того, в SK Hynix заявляют, что тепловое сопротивление по вертикали улучшено на 47%. Это особенно важно для смартфонов, где DRAM часто располагается прямо над кристаллом мобильного процессора.

Такая компоновка экономит место и ускоряет обмен данными, но при интенсивных нагрузках приводит к перегреву и падению производительности. Новый материал позволяет избежать этих проблем. Компания утверждает, что смартфоны с обновлёнными чипами будут работать быстрее и дольше от батареи. Руководитель отдела разработки упаковочных технологий Ли Гю-джей назвал применение High-K Epoxy Molding Compound «значимым достижением», которое не только повышает производительность, но и решает ключевые неудобства пользователей флагманских смартфонов. Как сообщает The Korea Herald, инженеры SK Hynix добились прорыва, добавив оксид алюминия к диоксиду кремния в состав эпоксидного компаунда, что значительно улучшило теплоотвод.
Стала известна цена Nothing Phone (3)…
Известный инсайдер MysteryLupin поделился подробностями о ценах на смартфон Nothing Phone (3), который, к…
Представлен недорогой смартфон Maimang 40 со спутниковой свя…
Китайский оператор China Telecom, имеющий непосредственное отношение к Huawei, представил смартфон Maiman…
Складной смартфон Xiaomi MIX Flip 2 представят 26 июня …
Компания Xiaomi объявила, что на большой презентации 26 июня будет представлен складной смартфон Xiaomi M…
Телефон HMD 101 4G получил поддержку DeepSeek…
Компания HMD пополнила ассортимент недорогих кнопочных телефонов моделью HMD 101 4G, который получил одну…
Samsung Galaxy S25 FE выйдет раньше ожидаемого …
Корейское издание FN News сообщает, что глобальный релиз смартфона Samsung Galaxy S25 FE состоится уже в …
Samsung Galaxy S26 Ultra получит старый аккумулятор …
Профильный ресурс GalaxyClub поделился подробностями о топовом смартфоне Samsung Galaxy S26 Ultra, официа…
Qualcomm отчиталась об успехах даже без контрактов Apple…
Для Qualcomm бизнес по производству мобильных чипов играет такую же ключевую роль, как и iPhone для Apple…
Xiaomi не спешит с релизом процессора XRING 02…
Согласно последней информации от инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi не спешит с запуском процессора X…
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor