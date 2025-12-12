SMIC научилась выпускать чипы на 5 нм

Китайская компания SMIC официально запустила массовое производство своего нового техпроцесса 5 нм под названием SMIC N+3 — на данный момент это самый продвинутый китайский технологический узел. Соответственно это приблизило Китай ещё на один шаг к самостоятельности в сфере полупроводников, так как этот узел на поколение опережает прежний SMIC N+2, относящийся к 7 нм и применяемый Huawei в линейке ускорителей Ascend и других инфраструктурных решения.

Однако производство по этому техпроцессу не обходится без сложностей. Из-за того, что SMIC использует глубокий ультрафиолет для печати топологии, компания сталкивается с серьёзными барьерами на пути к достижениям уровня мировых лидеров. Литография в экстремальном ультрафиолете с длиной волны 13,5 нм позволяет создавать более мелкие элементы, тогда как DUV-сканеры ограничены волной 193 нм. Специалисты отмечают, что несмотря на впечатляющую реализацию многократной DUV-печати, техпроцесс N+3 сталкивается с большими трудностями по части выхода годных кристаллов. В итоге производство процессора Huawei Kirin 9030, вероятнее всего, идёт в убыток, поскольку значительную часть кристаллов приходится либо отбраковывать, либо использовать в урезанных вариантах. С другой стороны, это только начало производства и в будущем производитель явно повысит процент выхода годных чипов, чтобы снизить их себестоимость. Да и для Китая это, безусловно, огромный прогресс, о котором никто и не мечтал.
Xiaomi 17 Pro оценили в 700 долларов …
Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi 17 Pro, который основан на новом топовом процессо…
iPhone 17 Pro Max оказался автономнее Samsung Galaxy S25 Ult…
YouTube-канал PhoneBuff опубликовал результаты сравнения автономности флагманских смартфонов iPhone 17 Pr…
Глобальную версию RedMagic 11 Pro оценили в 750 долларов…
Компания RedMagic представила международную версию флагманского смартфона RedMagic 11 Pro, который вышел …
Пауэрбанк Baseus PicoGo AM41 Ultra-Slim вышел в России…
Компания Baseus выпустила в российскую продажу компактные магнитные пауэрбанки AM41 Ultra-Slim и AM31 Ult…
Vivo Y500 Pro появился в продаже…
Компания Vivo выпустила в китайскую продажу смартфон Y500 Pro, который был представлен несколько дней наз…
Спрос на iPhone Air оказался выше ожидаемого…
Смартфон Apple iPhone Air, вопреки прогнозам о скором провале, пока демонстрирует устойчивые позиции на в…
POCO F8 Pro протестировали в бенчмарке…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона POCO F8 Pro,…
Samsung Galaxy S26 получит более быструю память…
Между процессорами Snapdragon 8 Elite Gen 5 и его предшественником Snapdragon 8 Elite есть множество разл…
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor