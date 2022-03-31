SPC Gear представила высококачественный USB-микрофон AXIS

SPC Gear, игровой суббренд европейского производителя SilentiumPC, запускает совершенно новую линейку потоковых USB-микрофонов под названием AXIS. AXIS — это многоцелевой высококачественный микрофон с технологией переменной направленности. Он заключен в прочный металлический каркас и установлен сверху на толстое и устойчивое основание.

Особенности микрофона AXIS включают ручку регулировки громкости записи, мини-разъем 3,5 мм для подключения наушников, потенциометр для регулировки громкости, сенсорную кнопку отключения звука и даже регулируемую подсветку RGB. Наиболее заметной особенностью является возможность регулировать направление записи, что позволяет пользователям выбирать из четырех настроек полярности: кардиоидная, двунаправленная, стерео и всенаправленная. Это делает его подходящим для различных приложений, таких как потоковая передача, игры с друзьями, стриминг.

Микрофон AXIS Streaming также доступен в версии Onyx White, что еще больше расширяет серию привлекательных периферийных устройств SPC Gear ONYX White. Этот уникальный стиль сочетает в себе белый, серебристый и оттенки серого и разработан на основе редкой белой разновидности оникса, очень привлекательного и прочного минерала. Поразительный внешний вид делает его отличным дополнением к любой компьютерной установке аналогичной тематики и исключительно хорошо сочетается с другими продуктами Onyx White SPC Gear.

Микрофон AXIS позволяет пользователям легко менять направление записи. Кардиоидный режим автоматически изолирует голос говорящего и приглушает фоновый шум и лучше всего работает во время потоковой передачи или общения с друзьями во время игры. Стереорежим позволяет пользователям создавать высококачественные записи звуков инструментов и вокала, сохраняя их естественную глубину и объемность. Двусторонняя запись (спереди и сзади) удобно записывает разговор между двумя, сидящими напротив друг друга. Существует также всенаправленный режим, который позволяет легко записывать все окружающие звуки. Пользователи могут переключаться между различными настройками полярности, нажимая на ручку громкости записи, при этом выбранный режим легко определить по четырем светодиодам в верхней части микрофона.

Модель AXIS оснащена встроенной сенсорной кнопкой отключения звука в верхней части микрофона. Удобное расположение кнопки позволяет пользователям быстро отключать микрофон во время игры, работы или учебы, не нажимая горячие клавиши на клавиатуре и не сворачивая какие-либо приложения или окна. Активация отключения звука отображается красным светодиодом в верхней части микрофона. Он также оснащен ручкой усиления, позволяющей пользователям удобно регулировать громкость записи, когда это необходимо.

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