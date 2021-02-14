SSUPD Meshlicious - корпус для ПК для ITX систем

SSUPD, дочерняя компания Lian Li представила корпус Meshlicious. Он был разработан совместно с компанией Ncase. В Meshlicious есть три Mesh-панели и одна панель изготовлена из закаленного стекла.

Корпус имеет черную матовую отделку. Объем корпуса составляет почти 15 литров. Meshlicious поддерживает материнские платы только ITX форм-фактора. Корпус поддерживает видеокарту длиной до 334 мм и высоту процессорного кулера до 155 мм. Место хранения включает себя до 2 жестких дисков 3,5 дюйма и 3 твердотельных накопителей 2,5 дюйма. Панель ввода/вывода оснащена портом USB Type-C 3.1 Gen 2, портом USB 3.0, кнопкой питания.

Рекомендованная стоимость корпуса Meshlicious от SSUPD составляет 119 долларов.
Комментарии и отзывы SSUPD Meshlicious
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