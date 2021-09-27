SVEN AP-B545MV - беспроводные стереонаушники с микрофоном

Компания SVEN выпустила беспроводные стереонаушники с микрофоном.

Наушники имеют стильный дизайн с матовым покрытием металлик черного цвета. Легкий вес обеспечит комфорт во время длительного пользования. AP-B545MV оснащены складным оголовьем. Ушные чашки можно повернуть и расположить на шее или для удобной транспортировки. Беспроводная передача сигнала осуществляется через Bluetooth 4.2. Наушники совместимы с устройствами iOS и Android. Особенностью модели является прямое воспроизведение MP3 / WMA (через Micro SD) и FM-радио.

Автономность стереонаушников SVEN AP-B545MV достигает 10 часов благодаря аккумулятору емкостью 400 мАч. Для зарядки есть разъем micro-USB. Радиус действия наушников достигает 10 метров.

Стереогарнитура SVEN AP-B545MV доступна в магазинах электроники по цене от 1699 рублей.
Комментарии и отзывы SVEN AP-B545MV
Обзор 1MORE ComfoBuds 2. Беспроводные наушники с эквалайзеро...
Обзор 1MORE ComfoBuds 2. Беспроводные наушники с эквалайзероВ рамках “Лаборатории” мы уже изучали наушники под брендом 1MORE с хорошим техническим оснащением и разум...
JBL представила три новых беспроводных наушника для активног...
JBL представила три новых беспроводных наушника для активногКомпания JBL представила новые беспроводные наушники разработанные специально для людей занимающихся акти...
JPL Telecom анонсирует профессиональные гарнитуры Commander ...
JPL Telecom анонсирует профессиональные гарнитуры Commander JPL Telecom анонсирует обновленные профессиональные гарнитуры Commander и Element-BT500D. Благодаря улучш...
Обзор Sven E-335B. Недорогие TWS наушники...
Обзор Sven E-335B. Недорогие TWS наушникиНе так давно SVEN пополнила линейку беспроводных наушников, выпустив Sven E-335B со встроенным микрофоном...
Обзор SVEN AP-B545MV. Беспроводные накладные наушники...
Обзор SVEN AP-B545MV. Беспроводные накладные наушникиТестируемые сегодня беспроводные наушники SVEN AP-B545MV могут похвастать покрытием металлик. Для них отм...
Обновленные наушники Razer Hammerhead True Wireless доступны...
Обновленные наушники Razer Hammerhead True Wireless доступныRazer выпустила обновленные беспроводные наушники Hammerhead True Wireless. Это второе поколение наушнико...
OnePlus заявила, что её наушники лучше, чем у Apple...
OnePlus заявила, что её наушники лучше, чем у AppleOnePlus анонсировала OnePlus Buds Pro вместе с OnePlus Nord 2. Эта новая пара действительно беспроводных ...
Logitech представила беспроводную гарнитуру G435 LIGHTSPEED ...
Logitech представила беспроводную гарнитуру G435 LIGHTSPEED Logitech объявила о выпуске беспроводной гарнитуры G435 LIGHTSPEED в трех новых цветах. Выберите тот, кот...
Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1
Обзор Sudio Tolv. Миниатюрные TWS-наушники из СкандинавииОбзор Sudio Tolv. Миниатюрные TWS-наушники из Скандинавии
Обзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизниОбзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизни
Обзор Creative Aurvana Trio Wireless. Беспроводные наушники Super X-Fi и aptX HDОбзор Creative Aurvana Trio Wireless. Беспроводные наушники Super X-Fi и aptX HD
Лучшие наушники для игр. JBL C100SIЛучшие наушники для игр. JBL C100SI
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor