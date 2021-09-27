SVEN AP-B545MV - беспроводные стереонаушники с микрофоном

Компания SVEN выпустила беспроводные стереонаушники с микрофоном.

Наушники имеют стильный дизайн с матовым покрытием металлик черного цвета. Легкий вес обеспечит комфорт во время длительного пользования. AP-B545MV оснащены складным оголовьем. Ушные чашки можно повернуть и расположить на шее или для удобной транспортировки. Беспроводная передача сигнала осуществляется через Bluetooth 4.2. Наушники совместимы с устройствами iOS и Android. Особенностью модели является прямое воспроизведение MP3 / WMA (через Micro SD) и FM-радио.

Автономность стереонаушников SVEN AP-B545MV достигает 10 часов благодаря аккумулятору емкостью 400 мАч. Для зарядки есть разъем micro-USB. Радиус действия наушников достигает 10 метров.

Стереогарнитура SVEN AP-B545MV доступна в магазинах электроники по цене от 1699 рублей.