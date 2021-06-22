SVEN PS-290 - портативная колонка по доступной цене

Портативная колонка SVEN PS-290 выполнена в компактном округлом корпусе. Ее вес составляет 900 граммов. Устройство можно легко брать с собой, положить в рюкзак или сумку. Динамики размером 60 мм выдают мощность 20 Вт.
SVEN PS-290 поддерживает беспроводное соединение двух колонок к одному источнику, есть встроенное FM-радио. Реализована возможность воспроизведения музыки с USB-flash и microSD card памяти. Благодаря пассивным излучателям достигается глубокий бас.
Отличительной чертой SVEN PS-290 является доступная цена. Рекомендованная стоимость составляет 3899 рублей.