SVEN PS-370 - портативная акустика с защитой от воды и подсветкой

Разноцветная подсветка — удел больших музыкальных центров, верно? А вот и нет! Портативная акустика SVEN PS-370 достаточно компактная и ее удобно будет нести в руке или в небольшой сумке, но при этом ее динамики эффектно светятся в темноте, помогая создавать атмосферу праздника в любом месте — от дружеской вечеринки на даче до романтического свидания или пикника.

К источникам звука она подключается при помощи Bluetooth, но для большей стабильности связи и в целях экономии заряда аккумулятора гаджетов можно воспользоваться и аудиокабелем — в поездках на природу это может быть особенно актуально. А можно и вовсе расслабиться, доверившись вкусу любимых радиодиджеев — встроенный FM-приемник в новой SVEN PS-370 тоже имеется. А если вы из тех, кто предпочитает не полагаться на волю судьбы и носит коллекцию музыки на накопителях USB-flash — можно воспользоваться и ими, для этого предусмотрены соответствующий разъем и встроенный плеер. Главное — не забыть взять с собой колонку, тогда без музыки вы не останетесь абсолютно точно и очень надолго — два встроенных литий-ионных аккумулятора на 3600 мАч об этом позаботятся.

В компактный корпус колонки поместились крупные динамики диаметром 70 мм, обеспечивающие воспроизведение частот от 70 до 20 000 Гц, а пассивные излучатели по бокам помогают дарить слушателю глубокий и насыщенный бас, который оценят любители танцевальной музыки. Мощность акустики составляет 40 Вт — громкости хватит как для прослушивания музыки в помещении, так и для небольшой вечеринки на свежем воздухе. А если в компании два счастливых владельца SVEN PS-370, их можно одновременно подключить к одному источнику, получив в два раза больше мощности и объема.

Яркая вечеринка начинается там, где появляется беспроводная колонка SVEN PS-370, которую уже можно найти на полках магазинов электроники по цене, которая станет еще одним источником позитивных эмоций.

Комментарии и отзывы SVEN PS-370
Обзор Sonos Beam. Умный саундбар для некстген консоли и теле...
Обзор Sonos Beam. Умный саундбар для некстген консоли и телеВ рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование саундбара Sonos Arc...
Canton Smart Soundbar 10 - новый мультирум SoundBar с Dolby ...
Canton Smart Soundbar 10 - новый мультирум SoundBar с Dolby Canton выпустила умную звуковую панель Smart Soundbar 10. Благодаря разъемам HDMI, совместимым с 4K, встр...
Creative представила звуковую карту Sound Blaster X4...
Creative представила звуковую карту Sound Blaster X4Creative Technology объявила о выпуске новой звуковой карты Sound Blaster X4. Новинка оснащена интеллекту...
Обзор HYUNDAI H-MC320. Беспроводная напольная акустика для т...
Обзор HYUNDAI H-MC320. Беспроводная напольная акустика для тГероем сегодняшнего обзора будет напольная акустическая система HYUNDAI H-MC320 с суммарной мощностью 240...
В России представили саундбар Philips Fidelio B97 и беспрово...
В России представили саундбар Philips Fidelio B97 и беспровоПод брендом Philips представили в России саундбар Fidelio B97 и беспроводные наушники Fidelio L3. Оба про...
Представлена настольная акустика Creative T60...
Представлена настольная акустика Creative T60Creative Technology объявляет о выпуске компактной настольной акустической Hi-Fi стереосистемы Creative T...
Обзор JBL Clip 4. Практичная колонка с карабином и влагозащи...
Обзор JBL Clip 4. Практичная колонка с карабином и влагозащиДо этого мы уже успели оценить новые колонки JBL ...
Тесты внешней звуковой карты Creative SB Play! 4...
Тесты внешней звуковой карты Creative SB Play! 4Чаще всего ноутбуки и материнские платы не могу похвастать хорошим качеством выдаваемого звука у встроенн...
Обзор HYUNDAI H-MC320. Беспроводная напольная акустика для телевизораОбзор HYUNDAI H-MC320. Беспроводная напольная акустика для телевизора
Обзор SVEN MS-1095. Колонки 2.1 для компьютера и ноутбукаОбзор SVEN MS-1095. Колонки 2.1 для компьютера и ноутбука
Обзор Lenco LS-40. Виниловый проигрыватель со встроенными динамикамиОбзор Lenco LS-40. Виниловый проигрыватель со встроенными динамиками
Тесты внешней звуковой карты Creative SB Play! 4Тесты внешней звуковой карты Creative SB Play! 4
Обзор HIPER Protey. Портативная колонка для пляжа и дачиОбзор HIPER Protey. Портативная колонка для пляжа и дачи
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor