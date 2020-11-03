СЖО Arctic Liquid Freezer II 420 оценена в 120 евро

Компания Arctic представила систему жидкостного охлаждения Liquid Freezer II 420, которая получила радиатор с габаритами 420:140:38 мм. Новинка, предназначенная для процессорных разъемов AMD AM4, Intel LGA1200, 115x и 2066, характеризуется тремя 140-мм кулерами Arctic P14 PWM с гидродинамическими подшипниками и скоростью вращения от 200 до 1700 об/мин, а также 40-мм дополнительным вентилятором, вмонтированным в кожух, который прикрывает помпу и водоблок. Данный вентилятор, способный вращаться со скоростью 1000–3000 об/мин, нужен для охлаждения регуляторов напряжения, расположенных у процессорного разъема. Цена изделия составляет 150 евро.

Комментарии и отзывы Arctic Liquid Freezer II 420
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