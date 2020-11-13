Самая доступная версия Redmi K30 Ultra вышла в Китае

Компания Redmi выпустила в Китае самую доступную версию смартфона K30 Ultra, который продавался в Поднебесной еще с августа в трех более дорогих комплектациях. Новый вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценен в 2000 юаней (310 долларов).

Смартфон также оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц, адаптивной сменой частоты кадров (между 60 и 120 Гц), частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, яркостью до 1200 кд/м2, контрастностью 5 000 000:1, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и поддержкой HDR10+, платформой Dimensity 1000+ 5G, теплоотводящей пластиной площадью 3495 мм2, выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, тыльной квадрокамерой на 64, 13, 5 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и стереодинамиками.