Самая яркая модель часов от Casio

Компания Casio представил свою коллекцию 2020 года в которую вошли новые MTG-B1000VL, по прозвищу «Вулканическая молния».

Они основаны на G-Shock MTG-B1000 с ярким разноцветным безелем. MTG-B1000VL является первой моделью серии MTG, в которой используется ремешок из мягкого полупрозрачного красного полиуретанового материала.

Новинка имеет расширенные функции, такие как Tough Solar, что позволяет часам заряжаться от солнца или любого источника света, радиоуправляемый таймер Multi-Band 6, Bluetooth-соединение для смартфона и сапфировое стекло.

MTG-B1000VL имеет структуру Core Guard, которая состоит из стальной рамы в форме коробки и внутреннего корпуса, выполненного из смолы, армированной углеродным волокном, для защиты модуля. Это делает его очень устойчивым к ударам, падениям и погружениям на глубину до 200 метров.