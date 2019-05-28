Самый безопасный смартфон в мире - Bittium Tough Mobile 2

Финская компания Bittium представила свой последний смартфон, Bittium Tough Mobile 2. Компания заявляет, что устройство является самым безопасным смартфоном в мире, подходящий как для профессионального, так и для личного использования. Он имеет многоуровневую структуру безопасности, основанную на усиленной операционной системе Android 9 Pie, с функциями защиты информации и программным обеспечением, интегрированными в исходный код. Это обеспечивает максимально эффективную защиту как данных, хранящихся в устройстве, так и передаваемых данных.

Он поставляется с функциями аутентификации и управления ключами, проверками безопасности при загрузке и во время выполнения, защищенной от несанкционированного доступа платформой защиты информации и режимом конфиденциальности. Последний отключает микрофоны, камеры и Bluetooth, а также снижает точность датчиков одним нажатием кнопки. Tough Mobile 2 совместим с программным обеспечением Bittium Secure Suite, которое позволяет удаленно управлять телефонами и передавать их зашифрованные данные. Bittium обещает лучшую доступность обновлений безопасности по сравнению с обычными смартфонами.

Устройство имеет 5,2-дюймовый экран с разрешением Full HD поддерживает управление с помощью касаний мокрыми руками или в перчатках. Смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 670 и имеет на борту специальный элемент аппаратной защиты, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ хранилища eMMC с возможностью расширения с помощью mciroSD объёмом до 256 Гбайт, два слота для SIM-карт, встроенный аккумулятор на 3000 мА·ч, динамики и систему активного шумоподавления с несколькими микрофонами. Также Bittium Tough Mobile 2 получил 12 МП основную камеру, 5-Мп фронтальный шутер, два фронтальных динамика, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и NFC, IP67 сертифицирован для защиты от воды и пыли, а также MIL-STD-810G для защиты от ударов и падений. Bittium Tough Mobile 2 уже готов к предварительному заказу на сайте Bittium за 1550 евро.