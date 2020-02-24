Самый быстрый флагманский смартфон iQOO 3 5G во включенном состоянии на живых фото

На сайте Slashleaks появились первые живые фотографии самого быстрого флагманского смартфона начала 2020 года iQOO 3 5G с предустановленной оболочкой iQOO UI. Благодаря изображениям стало ясно, что гаджет получил врезанную в дисплей селфи-камеру и основную квадрокамеру, расположенную в прямоугольном блоке в левом верхнем углу задней крышки.

Известно, что новинка получит топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 865, оперативную память LPDDR5 и энергонезависимую встроенную память UFS 3.1. Также, новинка оснастится 6,44-дюймовым AMOLED дисплеем (1080:2400 точек) с соотношением сторон 20:9, камерой с основным модулем на 48 Мп, 12 ГБ оперативной памяти, селфи-камерой на 16 Мп, батареей на 4370 мАч, Hi-Res Audio поддержкой быстрой 55-Вт зарядки и OC Android 10 с фирменной оболочкой FunTouch OS.