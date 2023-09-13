Самый яркий экран в мире и новый процессор S9 - Apple представила Watch Ultra 2

Вчера компания Apple официально представила свои новые флагманские умные часы Apple Watch Ultra 2. Стоит сразу отметить, что внешне Ultra 2 очень похожи на Apple Watch Ultra первого поколения — как и в случае с обычными часами, производитель решил представить все основные нововведения внутри, а не снаружи. Watch Ultra 2, как и новые Watch Series 9, будут работать на базе нового процессора Apple S9 SiP с четырёхъядерным нейронным движком, а также сверхширокополосного чипа второго поколения (он позволяет более точно определить локацию устройства в пространстве). Это позволит реализовать совершенно новые передовые функции, включая обработку данных Siri на устройстве (с помощью которой можно получить доступ к данным из приложения Health).

Также гаджет оснастили более современным дисплеем с яркостью 3 000 нит, что на 50% больше, чем у первой модели Ultra, и, по заявлению Apple, это самый яркий дисплей в истории Apple Watch. Также компания заявила, что при работе устройства в режиме пониженного энергопотребления заряда хватает на 72 часа. Кроме того, несмотря на то, что аппаратная часть Ultra получила крупное обновление, самые значительные изменения пользователи Apple Watch увидят в операционной системе watchOS 10, которая привнесёт свежие виджеты, обновлённые иконки приложений, а также новые функции картографии и велоспорта. Стартует цена на Apple Watch Ultra 2 с отметки в 799 долларов — это стоимость флагманского iPhone 15, то есть очень дорогое удовольствие.
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