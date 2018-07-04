Самый мощный смартфон Nokia A1 Plus

Схема аппарата собрана на базе мощного чипсета Snapdragon 845, что позволит новинке занять лидирующее место в линейке смартфонов Nokia. Кроме того, впервые в истории Nokia смартфон оснастят дактилоскопическим сканером, вмонтированным в дисплей. OLED-экран будет поставляться корпорацией LG.Поскольку флагман еще не анонсирован официально, сведений о нем почти нет. Полагаться приходится лишь на утечки, которые, в частности, организует германский портал WinFuture и его редактор Роланд Квандт. Именно он и предоставил свежие данные о новой модели.О стоимости смартфона пока неизвестно.