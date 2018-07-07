Самый мощный смартфон по своим функциям OnePlus 6

OnePlus 6 выйдет в свет совсем скоро красного цвета. Основная камера состоит из двух оптических блоков с разрешением 16 МП и 20 МП. Селфи-камера с поддержкой искусственного интеллекта получила оптику на 16 МП. Электронная начинка OnePlus 6 базируется на мощном мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 845.Экран OnePlus 6 изготовлен по технологии Optic AMOLED и обеспечивает четкость изображения 2280 х 1080 пикселей. Размер по диагонали составляет 6,3 дюйма. Конструкция гаджета представляет собой металлическую рамку, которая соединяет две панели из прочного стекла Gorilla Glass 5.Стоимость смартфона составит 15000 тысяч рублей.