Самый мощный в мире 14-дюймовый игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 (GA401)

Если вам нравится свобода персонализации, то познакомьтесь с самым мощным в мире 14-дюймовым игровым ноутбуком - ROG Zephyrus G14 (GA401).

За производительность ноутбука отвечает процессор MD Ryzen 7 4800HS и графика GeForce RTX 2060, которое справится с повседневной многозадачностью и играми. Новинка оснащен экраном Full-HD с частотой 120 Гц, одобренным Pantone, но именно новаторский дисплей на крышке ноутбука делает ROG Zephyrus G14 единственным в своем роде.

Дисплей, получивший название AniMe Matrix, состоит из 1215 отдельных мини-светодиодов, которые можно использовать для отображения пользовательских изображений и анимации, которые выражают ваше творчество. ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401) продается в двух комплектации: с видеографикой GeForce GTX 1650 Ti за 2498$ и графикой GeForce RTX 2060 2798$.
Комментарии и отзывы ROG Zephyrus G14 (GA401)
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