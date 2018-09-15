Самый продвинутый смартфон iPhone XS

2018-09-15, Автор - Мария Шмелева; Продукт - iPhone XS; [22]
Габариты iPhone XS: 7,7 х 70,9 х 143,6 мм при массе 177 граммов, а модели iPhone XS Max: 7,7 х 77,4 х 157,5 мм при весе 208 г.В дополнение к привычным для iPhone X темно-серому и серебристому исполнениям, iPhone XS и XS Max будут предлагаться еще в золотистом.Предусмотрена защита от пыли и воды (стандарт IP68), что позволяет погружать гаджеты на 30 минут на глубину до 2 м. iPhone XS Max оборудован 6,5-дюймовым OLED-экраном (2688 х 1242 точек при плотности пикселей 458 на дюйм), а iPhone XS – 5,8-дюймовым дисплеем OLED (2436 х 1125 точек при той же плотности, что и у старшей модели). Реализована поддержка технологий HDR, Dolby Vision и HDR 10.Впервые в истории Apple в смартфоне предложено 512 Гб флэш-памяти, а также два SIM-слота (опционально для Китая, а в остальных регионах – сочетание одной SIM-карты с eSIM, поддержки которой в России пока нет).В аппаратах улучшена технология распознавания лиц Face ID (она стала шустрее). В основной камере на 12 Мп применяются широкоугольный и теле-фото объективы, а лицевая (теперь 7-мегапиксельная) работает вдвое быстрее. О стоимости смартфона пока неизвестно.


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