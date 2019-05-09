Самый странный патент Samsung

Хотя Galaxy Fold представляет собой первую официальную попытку Samsung создать коммерческое складное устройство, южнокорейский гигант до сих пор создает прототипы других моделей, которые могут в конечном итоге стать «зелеными» для производства.

Этот процесс разработки, как и следовало ожидать, приводит к различным конструкциям и форм-факторам, которые в конечном итоге запатентовывает Samsung. Последний складной патент компании - самый странный. Дисплей, используемый на этом устройстве, можно сложить в трех отдельных точках. Это позволяет пользователям складывать планшет в прямоугольную трубку. Чтобы сохранить структурную целостность, каждая часть дисплея соединена с областью трапециевидной формы внизу. Также стоит отметить функциональность каждого из них.

Например, в одном из них находится динамик, в другом - клавиша включения, а в третьем порт USB-C для зарядки. В частности, патент описывает одну сторону трубки, которая используется для отображения времени и даты, в то время как другая может показывать вам последние уведомления и другие полезные фрагменты информации.