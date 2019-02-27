Самый толстый смартфон в мире Energizer P18K Pop

Компания Energizer как и обещала продемонстрировала свои смартфоны на MWC 2019. Но самой запоминающейся оказалась модель Energizer P18K Pop с невероятно огромным аккумулятором.

В основном это батарея емкостью 18 000 мАч, в которой установлен смартфон. На выставке была продемонстрирована рабочая модель, а запустить планируют ее в июне. P18K Pop имеет толщину 18 мм. Для сравнения, iPhone X имеет толщину 7,7 мм, что делает его толстым почти в три iPhone. По словам пресс-секретаря, полностью разряженый P18K Pop можно зарядить всего за 8 часов. К сожалению в смартфоне отсутствует функция быстрой зарядки. Также в смартфоне установлена всплывающая селфи камера 12+12 Мп, а работает данное устройство на ОС Android 9.0.