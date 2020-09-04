Самый тонкий игровой ноутбук от MSI на базе Intel Tiger Lake - Stealth 15M

MSI выпустила новый 15,6-дюймовый игровой ноутбук, который, по ее словам, является самым тонким в мире. MSI Stealth 15M является гладкой и современной машиной, которая получила процессор Intel 11-го поколения Tiger Lake и NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q с 6 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. При весе всего 1,69 кг и толщине 15,95 мм он является ведущим соперником в категории тонких и легких.

Stealth 15M имеет алюминиевый корпус, который доступен в сером или чисто белом цвете. Экран диагональю 15,6 дюйма построен с использованием IPS-матрицы и предлагает поддержку разрешения Full HD с частотой обновления вплоть до 240 Гц. Stealth 15M содержит ряд заметных обновлений, включая поддержку PCIe 4.0 и использование в ноутбуке твердотельного накопителя PCIe 4.0 емкостью до 2 ТБ.

Stealth 15M предлагает в целом довольно приличные варианты подключения. Пользователи получат два USB 3.2 (Gen 1) Type-A, один Thunderbolt 4 и один выход HDMI. Слева также есть слот для карты micro SD. Новинка поддерживает беспроводные стандарты передачи данных Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Ожидается, что MSI Stealth 15M будет доступен в октябре.
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