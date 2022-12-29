Samsumg Galaxy A34 получит версии на разных SoC

Сетевые источники поделились подробностями о недорогом смартфоне Samsung Galaxy A34, который еще не был представлен официально. Утверждается, что устройство основано на 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системе MediaTek Dimensity 1080 с тактовой частотой до 2.6 ГГц и графическим адаптером Mali G68. Ранее в популярном бенчмарке Geekbench был замечен этот же смартфон, но на фирменной платформе Exynos 1380. Аппарат набрал 770 и 2600 баллов в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно. Предполагается, что одна версия выйдет на домашнем южнокорейском рынке, а вторая – на международном.

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