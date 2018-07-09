Samsung C43J89 в очень широком формате

В последнее время разнообразные производители мониторов стали активно работать в сторону широкоформатных мониторов. Например, вот анонсировали Samsung C43J89 — монитор с соотношением сторон 32:10. Это настолько широко, что даже представить себе тяжело. Тем не менее, если вы работаете с видео, то это лучший вариант из всех — можно положить на рабочий стол очень много отрезков видео, после чего с комфортом обрабатывать это все. Осталось только посмотреть, как остальной софт здесь будет работать — поиграть в игры у вас, скорее всего, не получится, да и фильмы будут с широкими полосами по бокам. Но, этот продукт никто для казуальных пользователей и не создавал, скорее для фанатов работы с видео или фото. Стоимость пока что не называют, но она явно будет не очень низкая. У Samsung не бывает дешевых мониторов.