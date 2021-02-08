Samsung DeX расширяет поддержку беспроводной связи на ПК

Samsung представила Samsung DeX ещё в 2017 году. В 2020 году появилась возможность беспроводного подключения к телевизорам и мониторам. Однако это было ограничено некоторыми совместимыми моделями. Теперь поддержка распространяется и на ПК.

Откройте ярлык DeX на телефоне и выберите опцию "DeX на ПК".

Из списка доступных устройств (если их много) выберите одно и нажмите "Начать сейчас".

После принятия запроса на ПК вы можете начать использовать его по беспроводной сети.

Примечание: если подключена "Ссылка на Windows" (решение Samsung, подобное Microsoft Your Phone), это не сработает. Обязательно выключите.

В настоящее время серия смартфонов Samsung Galaxy S21 с One UI 3.1 поддерживает новые новшество. Для активации новой функции, нужно обновить клиент DeX на ПК до последней версии. Далее нужно выполнить следующие шаги:Samsung DeX - это программная платформа, позволяющая превратить ваш смартфон в настольный компьютер.