Samsung Display готовится выпуска OLED-дисплеи для ноутбуков

Samsung Display планирует создание новой производственной линии. Эта новая производственная линия будет отвечать за производство OLED-дисплеев для ноутбуков и ультрабуков, которые будут производиться на заводе A4 в Асане, Южная Корея. Согласно отчету TheElec, южнокорейский технологический гигант откроет новую производственную линию, которая будет иметь мощность 30 000 дисплеев в месяц. Они будут отвечать за производство OLED-дисплеев среднего размера с диагональю от 18 до 20 дюймов, ориентированных на рынок ноутбуков. На данный момент план завода получил внутреннее название N Project. Поскольку Samsung Display уже производит OLED-панели для ноутбуков, компании не потребуется слишком много времени для наращивания производства после того, как новая линия будет установлена ​​и оборудование будет готово.

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