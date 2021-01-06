Samsung Display представит до 10 OLED-дисплеев для ноутбуков на выставке CES 2021

Выставка CES 2021 станет виртуальным мероприятием из-за продолжающейся ситуации с пандемией. Мероприятие, которое продлится с 11 по 14 января 2021 года, станет свидетелем множества новых технологий. Среди них внимания привлечет технология OLED.

Новый тизер Samsung Display обещает OLED-дисплей с супер качеством изображения и кинематографическими цветами для ноутбуков. Будет представлено до 10 OLED дисплеев.

В видеоролике в YouTube, Samsung Display показала функции будущих OLED-дисплеев. Ролик показал, как OLED-дисплеи будут иметь сверхчистые цвета RGB по сравнению с обычными OLED-дисплеями. Это означает, что OLED-экран Samsung Display для ноутбуков будет иметь улучшенную четкость Sun Light, HDR. Кроме того, OLED-дисплеи будут покрывать 120% цветовой гаммы DCI-P3.
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