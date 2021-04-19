Samsung Display запускает производство панелей для смартфонов в Индии

Компания Samsung Display начала производство дисплеев для смартфонов в Индии. Компания, которая является подразделением Samsung по производству дисплеев, уже производит более 70% дисплеев для телевизоров, мобильных телефонов, планшетов и т.д. в азиатских странах, таких как Китай, Вьетнам и Южная Корея.

Теперь с 21 апреля 2021 года, компания начинает производство дисплеев для смартфонов на предприятии в Нойде, штат ЮАР. Индия предлагает финансовые стимулы компании Samsung для создания завода по производству дисплеев в Нойде, штат Уттар-Прадеш. Правительство Индии принимает множество мер, чтобы страна оставалась производственным центром мира.

Страна утвердила стимул в размере 1,02 миллиарда долларов для стимулирования местного производства. Сама же компания Samsung Display инвестировала приблизительно 653 миллиона долларов на перенос подразделений по производству мобильных и ИТ-дисплеев из Китая в Индию.

Samsung получит около 250 крор индийских рупий от правительства штата в качестве финансового обеспечения этого проекта на 5 лет и около 460 крор индийских рупий от схемы Центра по продвижению производства электронных компонентов и полупроводников.