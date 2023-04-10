Samsung Electronics потеряла 96% от своей прибыли за квартал

По предварительным оценкам самой компании, у Samsung Electronics снова выдался крайне неудачный квартал. В этот раз она предупреждает акционеров о том, что операционная прибыль за квартал сократилась на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что, естественно, просто ужасно. Даже усиленные продажи новой серии Galaxy S23 не смогли преодолеть глобальное падение спроса на чипы производителя. Спрос на полупроводники упал после пика, вызванного коронавирусом, когда пользователи со всего мира активно работали дома и покупали ноутбуки со смартфонами буквально коробками. Теперь глобальное замедление экономики заставляет потребителей задумываться дважды, прежде чем покупать следующий гаджет, что приводит к увеличению запасов чипов у компаний, таких как Samsung, на фоне общего снижения спроса. Но не жалейте Samsung слишком сильно — она всё ещё зарабатывает очень много денег.

Предполагаемая операционная прибыль составляет 600 миллиардов вон (около 456 миллионов долларов) —- это самый низкий показатель за последние 14 лет, но это всё равно гораздо больше, чем у многих конкурентов. Просто за аналогичный период в прошлом году компания заработала 10,7 миллиарда долларов и теперь любая прибыль будет казаться маленькой. В связи с этим Samsung сообщает, что сократит производство памяти до «значительного уровня», чтобы решить проблему избыточного предложения. Это значит, что в ближайшие несколько месяцев цена на продукцию компании сильно упадёт.