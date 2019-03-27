Samsung Electronics протестировала 5G сеть

Компания Samsung Electronics вместе со своим партнером показала коммерческую версию 5G соединения. Гигабитная сеть является примером того, что мы получим в ближайшем будущем на своих мобильных устройствах. Скорость передачи данных запредельная, вы можете передавать громадные данные через мобильную сеть и вовсе забыть про кабели и интернет через обычные сети. Естественно, данная технология будет доступна далеко не всем и не сразу, так как компания Samsung Electronics только тестирует возможности сети и показывает партнерам, как это может работать. Но, инновации вскоре выйдут за пределы корпоративного сектора и обычные пользователи тоже получат громадную скорость соединения. Уже хочется что-то подобное протестировать.