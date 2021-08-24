Samsung Electronics за год получила 7 тысяч патентов

Samsung — технологический гигант, который уже несколько десятилетий доминирует на мировых рынках в самых разных областях. Естественно, добиться столь высокого уровня доминирования производителю позволили в том числе и патенты, которые обеспечили компанию возможностью не переживать о своих новых продуктах. Например, в прошлом году южнокорейская компания была вторым по величине соискателем патента на умный дом. Кроме того, 5G рассматривается как новая ступень развития современной электроники, и Samsung владеет сотнями патентов на эту новую коммуникационную технологию. Теперь, согласно отчету издания Business Korea, в этом году Samsung получила около 7000 патентов, и до конца года осталось еще несколько месяцев, а это означает, что количество патентов за год может вырасти.

В отчете также говорится, что Samsung владеет подавляющим большинством патентов в США и использует около 80 633 патента на различные технологии. Следующим крупным регионом для бренда является Южная Корея с 44 271 патентом, за которой следует Европа с 39 288 патентами. В Китае и Японии Samsung владеет 18 879 и 9 584 патентами соответственно. В других регионах компания имеет около 13 161 патента. В целом южнокорейский гигант имеет более 200 000 патентов по всему миру, которые охватывают самые разные технологии — от полупроводников и средств связи до смартфонов и интеллектуальных телевизоров. И именно это позволяет производителю зарабатывать даже не производя технику.